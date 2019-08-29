Любовь Соболь сообщила о нападении. Рядом с домом её облили грязью

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму и юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь подверглась нападению у собственного дома. Об этом она сообщила в твиттере днём 29 августа.

«Только что на меня напали около подъезда моего дома, когда я садилась в такси, выплеснули какую-то грязь, залили салон машины», – написала Соболь.

По ее словам, всё снимал на видео некий молодой человек. Она связывает его с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Напомним, что похожее произошло поздно вечером 22 августа и в Петербурге: замначальника штаба Навального Ольгу Гусеву облили помоями. На нее напали во дворе ее дома на Васильевском острове. Хулиган не угрожал.