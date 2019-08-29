У ГК «Город» закончились долгострои. Последний объект ввели в эксплуатацию

Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса и паркинга в ЖК "Прибалтийский". Об этом 29 августа сообщила пресс-служба комитета по строительству Петербурга.

В эксплуатацию введено жилое здание на 589 квартир, расположенное на участке 8, корпус А. Это последний проблемный объект из числа наследия группы компаний "Город".

Финансовую поддержку завершения строительства проблемных объектов обанкротившихся структур ГК "Город" с сентября 2016 года осуществлял Банк "Санкт-Петербург". Финучрежение выделило около 6,5 млрд рублей для достройки жилья общей площадью 430 тысяч квадратных метров. На выделенные банком средства были достроены 5956 квартир в 13 жилых домах, оборудовано 2220 машиномест в паркингах.

После своего банкротства ГК оставила после себя незавершенные жилые комплексы "Ленинский парк", "Морская звезда" и "Прибалтийский", всего 13 домов на 5 956 квартир, ключи ждали более 5 тысяч дольщиков.

"Банк "Санкт-Петербург", как городской банк, не смог остаться в стороне от острой проблемной социальной ситуации, в которую попали тысячи обманутых дольщиков. Мы уверены, что с изменениями, которые сегодня уже внесены в систему регулирования строительной отрасли, такие проблемы больше не должны возникать. На рынке останутся только надежные девелоперские компании, как те, с которыми наш Банк работает на протяжении многих лет", – отметил председатель правления банка "Санкт-Петербург" Александр Савельев.

Ранее "Фонтанка" писала о том, как сразу после сдачи в эксплуатацию под арест попал самый большой корпус "Прибалтийского". Арест был наложен из-за полумиллионного долга входящей в ГК "Город" компании. Как следствие, дольщики не могут регистрировать право собственности.