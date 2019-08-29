«Петербургская Недвижимость» — в числе самых узнаваемых брендов города

«Петербургская Недвижимость»

Компания вошла в список ста успешных брендов, ассоциирующихся с Петербургом. Рейтинг составила газета «Деловой Петербург» на основе мнений журналистов и читателей.

Проект «Рейтинг брендов Петербурга» был создан редакцией издания, чтобы выявить самые значимые места, здания, исторические объекты, компании и учебные заведения. «Петербургская Недвижимость» вошла в топ-100 вместе с такими брендами, как «Новая Голландия», «Мариинский театр», «Алые паруса», ВТБ, «Императорский фарфоровый завод», Буше и другие торговые марки.

Журналисты и читатели «Делового Петербурга» сначала определили 200 самых известных брендов, которые появились в городе на Неве и прочно ассоциируются с Петербургом, а на следующем этапе проекта список сократили до 100 наиболее узнаваемых.

«Петербургская Недвижимость» — компания с 25-летней историей. За время работы 308 тысяч клиентов стали счастливым новоселами, а в пяти городах России открылось 43 представительства. Успехи компании высоко оцениваются профессиональным сообществом: с 1994 года получено 96 наград.

«Петербургская Недвижимость» является частью холдинга Setl Group и выступает эксклюзивным брокером всех жилых комплексов девелопера.

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»