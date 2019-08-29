Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной может состояться уже завтра. В списке 12 россиян

В украинской Раде заявили о том, что обмен удерживаемыми лицами между двумя странами может состояться в пятницу. Адвокат удерживаемых на украинской территории российских граждан отметил, что на Родину смогут вернуться 12 человек.

«Олег Сенцов в Лефортово. По той информации, которой я владею, в пятницу должны прибыть все вместе», – цитирует 29 августа заявление депутата Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Ахтема Чийгоза РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что украинского режиссера Олега Сенцова, который приговорен в России к 20 годам заключения по обвинению в подготовке терактов в Крыму, доставили в следственный изолятор в столице. При этом адвокат украинца не подтвердил эту информацию. Глава украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктор Медведчук отметил, что окончательная дата обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной не определена, так же как не решена судьба Сенцова.

Адвокат удерживаемых на Украине россиян Валентин Рыбин заявил, что они смогут вернуться домой. «В данном случае идет речь о тех гражданах Российской Федерации, которые либо причастны к событиям на юго-востоке Украины, либо были задержаны, как Максим Одинцов и Александр Баранов, по обвинению в государственной измене. Поэтому мы говорим о том, что в возможном обмене примет участие 12 граждан Российской Федерации», – цитирует Рыбина ТАСС.

При этом он не смог назвать точную дату обмена.