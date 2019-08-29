Беглов отверг обвинения Навального в покупке квартиры за 150 млн. Она стоила в десять раз дешевле, заявили в пресс-службе

Квартира в элитном жилом комплексе в центре Москвы площадью 150,6 кв. м обошлась врио губернатора Петербурга Александру Беглову в 16,5 млн рублей, заявили «Фонтанке» в его пресс-службе. Так Смольный отреагировал на опубликованную основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным информацию о том, что врио главы города владеет квартирой, рыночная стоимость которой — 150 млн рублей — многократно превышает задекларированный доход его семьи.

«Упомянутая квартира была оплачена на стадии строительства в 2005 году по ценам того периода. Ее стоимость составляла 16,5 миллионов рублей. Никакого отношения к рыночной стоимости она не имеет. Квартира задекларирована, в чем можно убедиться. Эти сведения находятся в открытом доступе», — заявили в пресс-службе 29 августа. Опубликованная Алексеем Навальным информация «содержит искаженные факты», добавили в пресс-службе: «В Петербурге через десять дней выборы, подобного следовало ожидать».

В 2005 году, когда, согласно информации Смольного, Александр Беглов купил квартиру в Москве, он работал начальником контрольного управления президента России. Согласно выписке из Росреестра, квартира в жилом комплексе класса делюкс «Дом на Покровском бульваре» перешла в собственность Александра Беглова в апреле 2013 года. Комплекс был сдан в 2010 году, говорится на сайте застройщика.

Факт владения квартирой в Москве отражен в декларации Александра Беглова, подчеркнули в его пресс-службе. Эта квартира фигурирует в его декларации за 2018 год. В более ранних официально опубликованных документах нет сведений об этой недвижимости.

При этом в прошлом году Александр Беглов, судя по декларации, избавился от квартиры площадью 152,4 кв. м, которой с 2012 года пользовался, а с 2013 года – владел. А его супруга Наталья Беглова, как следует из декларации, в 2017 году приобрела квартиру в Москве площадью 158,8 кв. м и владеет ею до сих пор.