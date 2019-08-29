В следующем году КГИОП запланировал реставрацию 60 жилых домов-памятников

КГИОП планирует в 2020 году выполнить проектные работы по реставрации 60 многоквартирных домов-памятников. Об этом на так называемых "нулевых чтениях" 29 августа рассказал председатель комитета Сергей Макаров. Непосредственно работы на объектах стартуют в 2021 году.

На эти цели КГИОП попросил заложить в бюджет на следующий год 184 млн рублей. Проектные работы планируется провести "с запасом", пояснил Макаров. В год комитет может реставрировать до 30 фасадов многоквартирных домов. Ежегодные затраты на реставрацию оцениваются в 1,9 млрд рублей.

Напомним, ранее в Петербурге был принят закон о передаче от Фонда капитального ремонта КГИОПу полномочий по реставрации наиболее сложных фасадов жилых домов-памятников.

В настоящее время список таких домов еще формируется, речь идет о 255 объектах.