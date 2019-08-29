Более миллиона британцев выступили против приостановки работы парламента

Интернет-петиция https://petition.parliament.uk/petitions/269157 против предложенной премьером Борисом Джонсоном приостановки работы парламента из-за Brexit всего за несколько дней набрала почти 1,3 миллиона подписей. Для рассмотрения правительством необходимо всего 10 тысяч голосов.

«Парламент не может быть приостановлен или распущен до того момента, пока действие статьи 50 [Лиссабонского договора] не будет достаточно продлено или пока не будет решено отказаться от намерения Великобритании выйти из ЕС», – сообщает автор петиции и противник Brexit Марк Джонстон.

Активнее всего свои голоса за продолжение функционирования высшего законодательного органа отдают в Лондоне, Оксфорде и Кембридже.

Ранее премьер Борис Джонсон попросил Елизавету II приостановить работу парламента. Королева одобрила https://www.fontanka.ru/2019/08/28/111/ такой шаг.

Премьер Великобритании неоднократно заявлял, что выход страны из ЕС состоится в любом случае, но заключение сделки с Брюсселем, которая позволит минимизировать негативные последствия для экономики, он называет своей приоритетной задачей. При предыдущем премьере Терезе Мэй британский парламент так и не утвердил сделку с ЕС. Брюссель пересматривать условия сделки не намерен.