Грузовики на КАД, «перевертыши» и сбитые мотоциклисты. ГИБДД подводит итоги среды

В среду, 28 августа, на дорогах Петербурга и Ленинградской области было зафиксировано 479 ДТП. В них пострадали 18 человек и один погиб. Это более чем вдвое меньше, чем было накануне.

Как сообщает 29 августа Управление ГИБДД по СПб и ЛО, в Петербурге за минувшие сутки произошло 406 дорожных аварий, но пострадавшие были только в 13 случаях. Травмы получили 13 человек (для сравнения, накануне было 28 пострадавших), трое из которых дети. Один человек погиб – в больнице скончался водитель «Форда», столкнувшегося с «Опелем» на пересечении улиц Книпович и 2-й Луч ранним утром.

На кольцевой автодороге за день произошло сразу несколько аварий с участием грузовых машин. Днем столкнулись грузовик и лесовоз. Первому разворотило кабину, но водитель не пострадал. А вечером фура и бензовоз зажали грузовик, и его водитель получил тяжелые травмы.

Обе аварии произошли в Выборгском районе города, и там же вечером сбили ребенка. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 17:00 у дома 63 по проспекту Энгельса 50-летний мужчина на автомобиле LADA Largus сбил 13-летнюю девочку. Наезд произошел в зоне регулируемого пешеходного перехода. Девочка получила травмы средней степени тяжести.

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Очевидцы сообщали о нескольких «перевертышах». Утром завалившийся набок УАЗ перегородил проезд по Лужской улице. Вечером у метро «Черная речка» на Приморском шоссе опрокинулся микроавтобус Ford Transit, пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Юрий. По его словам, автомобиль перевернулся «из-за брошенных ремонтниками ограждений и песка на дороге».

Впрочем, есть и другая версия. «Было буквально в 300 метров от меня, он сам виноват, влетел в знаки и протаранил водоналивные ограждения!! Ну и перевернуло его... летел нехило, уйти не смог, из-за него там собралась нехилая пробка», – рассказывает очевидец Ярослав.

Продолжаются и ДТП с мотоциклами. Причем бьются не только местные: днем на Варшавской в аварию попал иностранец, и понадобилась помощь переводчика. Но если в Петербурге обошлось без серьезных последствий, то после аварии на трассе «Магистральная» во Всеволожском районе Ленобласти байкера госпитализировали в тяжелом состоянии. Выезжая с прилегающей территории, он не пропустил грузовой фургон.

А в Лодейнопольском районе уже водитель автомобиля проявил невнимательность. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД, около 21 часа на 1-м километре автодороги Подъезд к поселку Янега 50-летний водитель автомобиля ГАЗ при повороте налево столкнулся с ехавшим во встречном направлении мопедом Racer. Управлявший мопедом 14-летний подросток получил травмы средней степени тяжести.

Всего же в Ленобласти за 28 августа было зафиксировано 73 дорожных аварии, в пяти из которых пострадали люди. Травмы получили четверо взрослых и один ребенок. Погибших не было.