Актера из «Мажора-2» избили в ресторане. Марк Коваль лишился пистолета, денег и айфона

«Фонтанке» стали известны подробности неприятной истории, в которую попал актер Марк Коваль, сыгравший в сериалах «Мажор-2» и «Морские дьяволы». Уголовное дело возбудили по статье «Кража»: после драки артист недосчитался денег, травматического пистолета и своих вещей.

По информации нашего издания, с заявлением в отдел полиции 29-летний Марк пришел уже в шестом часу вечера 28 августа. Уроженец Норильска назвался не актером, а заместителем гендиректора фирмы. И поведал об обстоятельствах, которые впоследствии привели его к травматологу. Драка была, но в ресторане «Куракина дача» на Леснозаводской улице, 1, а не на остановке транспорта, как сообщалось ранее. Своих оппонентов потерпевший не опознал – во всяком случае, в материалах они фигурируют как неизвестные, их количество не называется.

Из стычки Коваль вышел без травматического пистолета, документов на чужую «Мазду», кошелька с банковскими картами и 35 000 наличными, iPhone 6.

Уголовное дело возбудили по факту кражи с причинением значительного ущерба.

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Ранее сообщалось, что состояние артиста в момент совершения преступления было таково, что ему пришлось отоспаться, прежде чем общаться с полицией.

Марк Коваль снимался в сериалах «Мажор-2», «Обгоняя время», «Реализация», «Морские дьяволы» и «Белый шаман».