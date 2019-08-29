Пенсионерка надеется на помощь неравнодушных людей

Петербурженке Людмиле Васильевне необходим целый ряд дорогих лекарств для лечения последствий рассеянного склероза. За госсчёт они не выдаются, купить их на пенсию женщина не в состоянии. Пенсионерка вынуждена обратиться за помощью к неравнодушным людям.

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит помочь собрать средства на лекарственные препараты.

Денисова Людмила Васильевна, 73 года.

Требуются лекарственные препараты для лечения тяжёлой гипертонии, остеопороза, язвенной болезни желудка.

Стоимость 122 080 руб.

Людмила Васильевна родилась в крошечном поселке Вологодской области. С детства мечтала переехать в крупный город и найти себя в нём. Всё сложилось. Она поступила в один из ленинградских техникумов и выучилась на строителя промышленных и гражданских объектов. Большую часть жизни трудилась мастером на крупных стройках городских больниц и ТЭЦ.

Ближе к пенсии Людмила Васильевна перешла в одну из госструктур, где отвечала за памятники архитектуры. Следила, чтобы не было незаконных перепланировок, ремонты вовремя делались и не рушились фасады. А потом пришла болезнь — рассеянный склероз.

В каком-то смысле Людмиле Васильевне повезло: ей довольно быстро поставили правильный диагноз, включили в программу клинических исследований и сейчас она бесплатно получает новый импортный препарат. С остальным хуже.

Основное заболевание вызвало много побочных. Людмила Васильевна пережила несколько инсультов, инфаркт, начались проблемы с желудком, стремительно развился остеопороз. А значит, требуются новые лекарства. Из 25 тысяч пенсии больше половины пожилая женщина оставляет в аптеке, старается купить всё самое дешёвое.

К сожалению, сын и внук не поддерживают её финансово, с ними отношения не сложились. Словом и делом помогают подруги. Сейчас Людмиле Васильевне нужны дорогостоящие лекарства для курсового лечения гипертонии, остеопороза, язвенной болезни желудка, но получить их бесплатно от государства невозможно. Купить с пенсии не получается. Остается надежда на помощь неравнодушных людей.

О том, как помочь Людмиле Васильевне, можно узнать на её странице на сайте БФ «Долго и счастливо» – https://happylong.ru/wards/229/.

Команда «Долго и счастливо» благодарит всех, кто оказывает помощь пожилым людям, в том числе и читателей «Фонтанки». Благодаря этой поддержке Надежде Павловне Кошелевой передан комплект современных слуховых аппаратов и специальная сушилка для обеспечения их долгой работы. «Пенсионерка очень рада новым возможностям, которые ей дают современные слуховые аппараты, и глубоко признательна каждому, кто поддержал её в трудную минуту», – рассказали в фонде.

Елене Романовне Бойко передан запас современного высокоэффективного препарата «Форстео» для курсового лечения тяжелого прогрессирующего остеопороза. «Купить жизненно необходимое дорогостоящее лекарство с небольшой пенсии она не могла. Наша подопечная очень тронута тем, как много незнакомых людей откликнулись на ее просьбу, – говорят в «Долго и счастливо». – Друзья, спасибо за поддержку, которую вы даете пожилым людям!»