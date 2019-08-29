Доброе дело
Пенсионерка надеется на помощь неравнодушных людей
Петербурженке Людмиле Васильевне необходим целый ряд дорогих лекарств для лечения последствий рассеянного склероза. За госсчёт они не выдаются, купить их на пенсию женщина не в состоянии. Пенсионерка вынуждена обратиться за помощью к неравнодушным людям.
Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит помочь собрать средства на лекарственные препараты.
Денисова Людмила Васильевна, 73 года.
Требуются лекарственные препараты для лечения тяжёлой гипертонии, остеопороза, язвенной болезни желудка.
Стоимость 122 080 руб.
Людмила Васильевна родилась в крошечном поселке Вологодской области. С детства мечтала переехать в крупный город и найти себя в нём. Всё сложилось. Она поступила в один из ленинградских техникумов и выучилась на строителя промышленных и гражданских объектов. Большую часть жизни трудилась мастером на крупных стройках городских больниц и ТЭЦ.
Ближе к пенсии Людмила Васильевна перешла в одну из госструктур, где отвечала за памятники архитектуры. Следила, чтобы не было незаконных перепланировок, ремонты вовремя делались и не рушились фасады. А потом пришла болезнь — рассеянный склероз.
В каком-то смысле Людмиле Васильевне повезло: ей довольно быстро поставили правильный диагноз, включили в программу клинических исследований и сейчас она бесплатно получает новый импортный препарат. С остальным хуже.
Основное заболевание вызвало много побочных. Людмила Васильевна пережила несколько инсультов, инфаркт, начались проблемы с желудком, стремительно развился остеопороз. А значит, требуются новые лекарства. Из 25 тысяч пенсии больше половины пожилая женщина оставляет в аптеке, старается купить всё самое дешёвое.
К сожалению, сын и внук не поддерживают её финансово, с ними отношения не сложились. Словом и делом помогают подруги. Сейчас Людмиле Васильевне нужны дорогостоящие лекарства для курсового лечения гипертонии, остеопороза, язвенной болезни желудка, но получить их бесплатно от государства невозможно. Купить с пенсии не получается. Остается надежда на помощь неравнодушных людей.
О том, как помочь Людмиле Васильевне, можно узнать на её странице на сайте БФ «Долго и счастливо» – https://happylong.ru/wards/229/.
Команда «Долго и счастливо» благодарит всех, кто оказывает помощь пожилым людям, в том числе и читателей «Фонтанки». Благодаря этой поддержке Надежде Павловне Кошелевой передан комплект современных слуховых аппаратов и специальная сушилка для обеспечения их долгой работы. «Пенсионерка очень рада новым возможностям, которые ей дают современные слуховые аппараты, и глубоко признательна каждому, кто поддержал её в трудную минуту», – рассказали в фонде.
Елене Романовне Бойко передан запас современного высокоэффективного препарата «Форстео» для курсового лечения тяжелого прогрессирующего остеопороза. «Купить жизненно необходимое дорогостоящее лекарство с небольшой пенсии она не могла. Наша подопечная очень тронута тем, как много незнакомых людей откликнулись на ее просьбу, – говорят в «Долго и счастливо». – Друзья, спасибо за поддержку, которую вы даете пожилым людям!»