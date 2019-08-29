У стрелявшего на детской площадке прошёл повторный обыск. Полиция нашла в квартире на Ударников целый «музей оружия»

Полиция повторно посетила квартиру петербуржца, устроившего стрельбу на детской площадке в Красногвардейском районе Петербурга. Оперуполномоченные на этот раз нашли не только патроны, а целый музей оружия времён Великой Отечественной войны.

По данным «Фонтанки», обыск был ночной и безотлагательный. Люди в форме явились в квартиру дома №38/2 по проспекту Ударников 29 августа. В итоге полиции открылся целый схрон. Были изъяты нарезные патроны, ржавые винтовки с нечитаемыми номерами, ручной пулемёт, граната без запала, самодельное ружьё, пистолет Люгера, ППШ, магазины и отдельные части оружия и так далее. Всего в списке отправленного на экспертизу 14 позиций.

Напомним, стрельба на детской площадке на проспекте Ударников вспугнула местных жителей вечером 26 августа. Ранее у судимого за убийство и незаконное хранение оружия петербуржца нашли более 160 разнокалиберных патронов и обрез ружья. Юрий Шуцкий арестован.