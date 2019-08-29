«Спасибо МИД РФ»: отправку тела 12-летней Алисы в Петербург перенесли

Отец 12-летней Алисы из Петербурга, которая накануне скончалась в Турции после инцидента в бассейне отеля, сообщил, что она с семьей отправится домой не 30 августа, а 31-го.

«Спасибо МИДу. Спасибо всем. Летим в субботу все вместе. Прямой рейс Анталья – Питер. Вылетаем в субботу в 23 часа. Через час уезжаем из Денизли. Все вместе. В этом городе осталась малость», – сообщил Андрис 29 августа.

Ранее он писал об отправке тела 30 августа в то же время, но на борту могло не хватить места родителям девочки.

Сердце Алисы остановилось 28 августа в турецкой больнице. Медики университетской больницы Памуккале 20 минут пытались его завести, но не справились. Десять дней за судьбой девочки следили десятки тысяч человек, её полную историю читайте в материале «Фонтанки».