ДТП на Книпович, после которого «Опель» потерял двигатель, оказалось смертельным

«Фонтанке» стало известно продолжение двух дорожных историй. Оба ДТП – смертельные.

В Александровской больнице скончался 36-летний владелец «Форда Фиесты», петербуржец, попавший в аварию рано утром 28 августа на пересечении улиц Книпович и 2-й Луч (Невский район Санкт-Петербурга). Его подбила 24-летняя женщина на «Опеле Корсе»: перекрёсток нерегулируемый, она двигалась по второстепенной дороге.

Фотографии очевидцев демонстрировали впечатляющие последствия этой аварии: «Форд» ушёл водительской стороной в столб у «зебры», а «Опель» выронил на асфальт двигатель.

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Второе смертельное ДТП произошло в ночь на 27 августа на 7-м километре автодороги Ульяновка – Отрадное в Тосненском районе («Фонтанка» о нём писала). ВАЗ-2105 насмерть сбил шедшего по обочине 23-летнего жителя посёлка Ульяновка.

Изначально личность водителя установить не удалось (возможно, он скрылся – точно об этом не сообщалось). Теперь же, по информации «Фонтанки», задержаны сразу двое мужчин, 1984 и 1987 годов рождения. Оба зарегистрированы в Ставропольском крае, живут в Ульяновке. «Жигули» принадлежат также жителю Ставрополья. Старший (35-летний мужчина) помещён в изолятор. Уголовное дело возбуждено по статье 264, части 4, пункт А, УК РФ – это означает, что водитель, совершивший ДТП, был пьян.