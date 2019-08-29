Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+24°C
/ Завтра: +21
$ 66.75р
73.96р
14:36 29.08.2019
Расширенный поиск

Общество
29.08.2019 11:28
Печать

Видео: под Петербургом нашлись усадьба и земли Миллера-младшего. Вокруг – статусные фамилии

Молодой Михаил Миллер стал владельцем земли в Ленобласти стоимостью около 200 миллионов рублей. Земля досталась ему в 14 лет. Сегодня там достойная архитектура и озеро. Имение окружают не менее маститые дома и имена, а рядом, на огромном участке, возможно, строится резиденция.  

Как стало известно «Фонтанке», в посёлке Ленинское Выборгского района Ленобласти на 40 тысячах квадратных метрах расположились угодья, оформленные на 23-летнего Михаила Алексеевича Миллера. По данным Единого государственного реестра, 19 июля он стал собственником зданий на этом участке. Земля оформлена на Михаила еще в 2010-м году, когда ему исполнилось 14 лет. Зовут молодого человека так же, как сына главы «Газпрома» Алексея Миллера. Его имя можно заметить в открытых источниках.   

Что касается рыночной стоимости, то в коттеджном посёлке неподалёку предлагаются участки по 425 тысяч рублей за сотку. Следовательно, земля Миллера-младшего может стоить около 170 миллионов. Оценить стоимость возведённых домов без понимания внутреннего убранства и инженерии не представляется возможным, но скорее всего речь идёт о десятках миллионов и, вполне возможно, не рублей. 

Реклама

Вокруг усадьбы Миллера расположились участки, оформленные на людей, чьи фамилии звучат в «Газпроме». Так, 11 тысяч квадратов занимает участок, записанный на Александра Валерьевича Дюкова. Так же зовут председателя правления «Газпром нефти». Наделом в 50 соток владеет Сергей Владимирович Куприянов. Так Алексей Миллер зовёт своего пресс-секретаря и руководителя Департамента информационной политики газовой монополии. По соседству треугольник площадью 150 соток оформлен на Михаила Леонидовича Середу. Так обращаются к зампреду правления – руководителю аппарата правления «Газпрома», который входит в советы директоров «Газпрома», «Газпром нефти» и Газпромбанка. Есть там и след экс-главы «Межрегионгаза» Кирилла Селезнева.

С севера к усадьбе Миллера примыкает участок почти в три раза больший, чем обжитый, – 114 тысяч квадратных метров. Он принадлежит некоему «Вариант-Северо-Запад». Фирмой владеет закрытый паевый инвестиционный фонд. Собеседники нашего издания в газовой монополии предполагают, что на этом участке идет строительство нового объекта, которое между собой называют «резиденцией Миллера».

О том, чьи ещё дачи нашлись рядом с землями Миллера, сколько они могут стоить и при чём здесь бабушка-миллиардерша, читайте в материале 47news «Вся газпромовская знать построилась в сословном гнезде у Миллера-младшего».

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Setl Group
29.08.2019 13:43

«Петербургская Недвижимость» предлагает раскрасить квартиру в яркие цвета

Теперь покупатели квартир в новостройках, приобретающие готовые комплекты мебели и техники, могут выбрать одно из семи цветовых решений фасадов на свой вкус.
ПАО «Группа ЛСР»
29.08.2019 13:35

Операционный денежный поток «Группы ЛСР» вырос до 13 млрд рублей

ПАО «Группа ЛСР», один из ведущих девелоперов и производителей строительных материалов в России, объявила финансовые результаты за первое полугодие 2019 года.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
29.08.2019 13:28

При поддержке Банка «Санкт-Петербург» завершено строительство долгостроя ГК «Город»

Банк «Санкт-Петербург» с сентября 2016 года осуществлял финансовую поддержку завершения строительства проблемных объектов обанкротившихся структур ГК «Город».
ПСК
29.08.2019 12:59

«Квадрат» в новостройке подорожал на 5 тысяч рублей, в «ПСК» прогнозируют корректировку цен

Стоимость «квадрата» в новостройках выросла в среднем на 5 тыс. руб. Такие данные приводит ГК «ПСК» 29 августа.
АО «Альфа-Банк»
29.08.2019 12:39

Aльфа-Банк - лучший российский банк для миллионеров по версии Forbes

Альфа-Банк первый частный банк, ставший лидером ежегодного рейтинга Forbes среди банков, оказывающих услуги private banking. Банк поднялся на позицию выше по сравнению с результатом 2018 года.
фото предоставлено компанией Группа ЦДС
29.08.2019 12:21

Группа ЦДС ждет петербуржцев на «Добро!FEST»

Группа ЦДС и Generation Yoga проведут бесплатные занятия йогой и мастер-классы по стоянию на гвоздях и плетению ловца снов для гостей фестиваля добровольческих инициатив «Добро!FEST» (0+). Мероприятие пройдет 1 сентября, с 10.00 до 19.00 часов в Муринском парке.
ГК «Полис Групп»
29.08.2019 12:14

АН «Полис» - член Ассоциации риэлторов Петербурга и Ленинградской области

Агентство недвижимости «Полис» (входит в ГК «Полис Групп») присоединилось к Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, став членом профессионального объединения.
«Петербургская Недвижимость»
29.08.2019 12:05

«Петербургская Недвижимость» — в числе самых узнаваемых брендов города

Компания вошла в список ста успешных брендов, ассоциирующихся с Петербургом. Рейтинг составила газета «Деловой Петербург» на основе мнений журналистов и читателей.
ГК «Эталон»
28.08.2019 15:51

В ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ» завершены фасадные работы

В жилом комплексе комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга, завершены фасадные работы.
https://pixabay.com
28.08.2019 15:45

Когда работодатель может снизить вам оклад

Может ли работодатель в одностороннем порядке понизить оклад работнику, при этом не изменять его должность и должностные обязанности, рассказывает эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Александр Каменщиков.
ГК «Ленстройтрест»
28.08.2019 15:36

ВТБ кредитует ГК «Ленстройтрест» на 650 млн рублей

ВТБ открыл кредитную линию ГК «Ленстройтрест» в размере 650 млн рублей сроком на два года. Заемные средства предоставляются для финансирования строительства третьей очереди жилого квартала «Янила» в Ленинградской области.
Setl City
28.08.2019 12:50

«Петербургская Недвижимость» предлагает новые квартиры у парка Победы

Компания вывела в продажу новые секции в домах №1 и №3 жилого комплекса высокого комфорт-класса «Статус у парка Победы». На старте действуют наиболее привлекательные цены: от 3,55 млн рублей.