Видео: под Петербургом нашлись усадьба и земли Миллера-младшего. Вокруг – статусные фамилии

Молодой Михаил Миллер стал владельцем земли в Ленобласти стоимостью около 200 миллионов рублей. Земля досталась ему в 14 лет. Сегодня там достойная архитектура и озеро. Имение окружают не менее маститые дома и имена, а рядом, на огромном участке, возможно, строится резиденция.

Как стало известно «Фонтанке», в посёлке Ленинское Выборгского района Ленобласти на 40 тысячах квадратных метрах расположились угодья, оформленные на 23-летнего Михаила Алексеевича Миллера. По данным Единого государственного реестра, 19 июля он стал собственником зданий на этом участке. Земля оформлена на Михаила еще в 2010-м году, когда ему исполнилось 14 лет. Зовут молодого человека так же, как сына главы «Газпрома» Алексея Миллера. Его имя можно заметить в открытых источниках.

Что касается рыночной стоимости, то в коттеджном посёлке неподалёку предлагаются участки по 425 тысяч рублей за сотку. Следовательно, земля Миллера-младшего может стоить около 170 миллионов. Оценить стоимость возведённых домов без понимания внутреннего убранства и инженерии не представляется возможным, но скорее всего речь идёт о десятках миллионов и, вполне возможно, не рублей.

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Вокруг усадьбы Миллера расположились участки, оформленные на людей, чьи фамилии звучат в «Газпроме». Так, 11 тысяч квадратов занимает участок, записанный на Александра Валерьевича Дюкова. Так же зовут председателя правления «Газпром нефти». Наделом в 50 соток владеет Сергей Владимирович Куприянов. Так Алексей Миллер зовёт своего пресс-секретаря и руководителя Департамента информационной политики газовой монополии. По соседству треугольник площадью 150 соток оформлен на Михаила Леонидовича Середу. Так обращаются к зампреду правления – руководителю аппарата правления «Газпрома», который входит в советы директоров «Газпрома», «Газпром нефти» и Газпромбанка. Есть там и след экс-главы «Межрегионгаза» Кирилла Селезнева.

С севера к усадьбе Миллера примыкает участок почти в три раза больший, чем обжитый, – 114 тысяч квадратных метров. Он принадлежит некоему «Вариант-Северо-Запад». Фирмой владеет закрытый паевый инвестиционный фонд. Собеседники нашего издания в газовой монополии предполагают, что на этом участке идет строительство нового объекта, которое между собой называют «резиденцией Миллера».

О том, чьи ещё дачи нашлись рядом с землями Миллера, сколько они могут стоить и при чём здесь бабушка-миллиардерша, читайте в материале 47news «Вся газпромовская знать построилась в сословном гнезде у Миллера-младшего».