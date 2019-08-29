СМИ сообщили о переводе Сенцова в СИЗО «Лефортово». Его адвокат об этом не знает

Российские медиа рассказали, что украинского режиссера Олега Сенцова, который приговорен в России к 20 годам заключения по обвинению в подготовке терактов в Крыму, доставили в следственный изолятор в столице.

«Сенцов якобы переведен из колонии в Лабытнанги в Москву. <...> Он включен в списки на обмен между РФ и Украиной», – сообщает 29 августа «Интерфакс».

При этом глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале опроверг эту информацию со ссылкой на адвоката Дмитрия Динзе. По словам Чикова, представитель стороны защиты совсем недавно был в Лабытнанги, где отбывает наказание украинский гражданин. Он также заметил, что режиссера могли доставить в столицу специальной авиацией.

Глава украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктор Медведчук заявил РИА Новости, что окончательная дата обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной не определена. По его словам, судьба Сенцова также не решена.

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Кроме того, адвокат удерживаемых на украинской территории российских граждан рассказал РИА Новости, что сегодня обмена удерживаемыми лицами не произойдет.

Накануне киевский апелляционный суд смягчил меру пресечения руководителю портала «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому, который является также гражданином России. Его задержали в мае прошлого года. По мнению киевских властей, он вёл подрывную деятельность против Украины. Ему предъявлено обвинение в государственной измене и в незаконном обороте оружия. За это по законам страны журналисту может грозить до 15 лет лишения свободы. Сам главред украинского РИА Новости считает выдвинутые обвинения абсурдными.