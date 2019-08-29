Полиция ищет женщину, которая трёт в купчинских скверах яйца и забирает золото

Полиция Фрунзенского района Петербурга ищет женщину, которая отнимает у своих жертв ювелирные украшения, пугая порчей. Одна из пострадавших обратилась к правоохранителям 28 августа.

Как стало известно «Фонтанке», администратор стоматологии около четырёх часов вечера вышла из метро «Купчино» и направилась в сторону дома. На улице Ярослава Гашека к ней подошла женщина и поинтересовалась, как ей пройти к роддому. Слово за слово, подозрительная собеседница сообщила 22-летней девушке о порче, которая якобы лежит на ней. Чтобы это доказать, обманщица повела доверчивую особу в сквер у дома №2. Там она достала яйцо, вытерла его салфеткой, завернула в пакет и разбила. Внутри оно было чёрным.

Женщина убедила жертву в порче и предложила снять проклятье. Разумеется, не бесплатно. Администратор сходила домой и принесла своей «спасительнице» 30 тысяч рублей, а также украшения на 21,5 тысячи. Далее колдунья провела нехитрый ритуал – спрятала пакет с ценностями под одежду, где он благополучно пропал.

До девушки лишь спустя некоторое время дошло, что её обманули. Очнувшись от гипноза, она заявила в полицию на черноволосую женщину 35-40 лет невысокого роста. Из ярких и говорящих за себя примет – длинная юбка и обилие золотых цепочек на шее.