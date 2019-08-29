В Кронштадте четверо рабочих-иностранцев сорвались с высоты, но добрались до больницы. Вышел только один

Рабочие пострадали на строительной площадке в Кронштадтском районе Петербурга. Они переломали рёбра и повредили позвоночник, но на поиски медицинской помощи отправились пешком.

Как стало известно «Фонтанке», в половине одиннадцатого утра 28 августа в приёмный покой горбольницы Святого Праведного Иоанна Кронштадтского ввалились четверо мужчин, торопившихся стать пациентами. Двоих с переломами рёбер, бедренной кости, позвоночника и травматическим шоком сразу направили в реанимацию.

Состояние ещё одного оказалось менее тяжёлым. Мужчину с травмированной головой, сломанными ребрами оставили в больнице. Последнему, по всей видимости, повезло. Услышав, что только ушиб плечо и поясницу, он от госпитализации отказался.

Пациенты дружно заявили, что упали, но в подробности вдаваться не стали. Младшему из них 31 год, старшему исполнилось 38. Двое из них оказались братьями из Узбекистана, остальные приехали из Таджикистана. В Петербурге зарегистрированы на Петровском проспекте, работают на стройке. По информации «Фонтанки», до больницы они добирались сами, но не издалека. На соседней с больницей улице строятся четырёхэтажные корпуса жилого комплекса с видом на залив. Рабочие сорвались в шахту лифта.