Мото-ДТП у Исаакия попало на видео. Фотографии из области демонстрируют, как опасно выезжать на дорогу не глядя

Статистика тяжёлых ДТП с мотоциклистами продолжает пополняться.

23-летний житель Всеволожского района Ленинградской области получил тяжёлые травмы в результате аварии, произошедшей 28 августа около 16 часов на 172-м километре автодороги «Магистральная» (Северное полукольцо).

По предварительной информации отдела пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, мотоциклист при выезде с прилегающей территории не пропустил ГАЗ под управлением 39-летнего петербуржца. С тяжёлыми травмами пострадавшего доставили в ЦРБ Всеволожска. Фотографии с места ДТП публикует «Дорожный инспектор».

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По данным «Фонтанки», мотоцикл Wels – без госномеров, а мотоциклист, как показала база данных ФИС ГИБДД, – без прав.

Ещё одна вчерашняя авария с мотоциклистом, на Адмиралтейском проспекте, попала на видео. Отдел пропаганды УГИБДД о ней не сообщал, это означает, что травмы если и были, то не тяжёлые.

На записи видно, что автомобиль, поворачивавший у Исаакиевского собора налево, действительно не пропустил летящего мотоциклиста.

«Мотосолидарность» собрала все видеозаписи мото-ДТП в Санкт-Петербурге, которые удалось достать, за период с 19 августа по 28 августа – их девять.

Все мотоциклисты живы.