В отелях Финляндии всё больше китайцев, россияне стали останавливаться на ночь реже

Граждане России, будучи самой большой группой иностранных туристов в Суоми, с января по июль 2019 года провели в финских отелях 497 тысяч ночей, сообщает 29 августа Статистический центр Финляндии.

Однако в сравнении с аналогичным периодом 2018 года показатель сократился на 3%, хотя в июле наблюдался небольшой рост в 2%. Впрочем, во втором летнем месяце наши соотечественники по числу проведённых в Финляндии ночей были лишь третьими после шведов и немцев, а следом за ними шли китайцы.

Как отмечает Статцентр, Поднебесная входит в число наиболее важных стран въездного туризма, и в этом году количество ночевок китайских туристов увеличилось в абсолютном выражении больше всего – на 17%. По данным за семь месяцев, наибольшей популярностью Финляндия пользуется, помимо россиян, у немцев (417 тыс.), шведов (347 тыс.), британцев (266 тыс.), французов (229 тыс.) и китайцев (217 тыс.). В целом же туризм остаётся примерно на уровне прошлого года.