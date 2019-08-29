Новые депутаты Верховной рады Украины присягнули

Народные депутаты Верховной рады IX созыва принесли присягу народного депутата. Онлайн-трансляцию вел телеканал "112 Украина".

Согласно процедуре, самый старший избранник парламента нового созыва Юлий Иоффе, избранный от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", зачитал присягу народного депутата.

Текст присяги народного депутата Украины: "Присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Присягаю соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников".

Народные депутаты до 13:00 подписывают текст присяги, а затем соберутся на очередное заседание Верховной рады, где должны быть назначены председатели парламентских комитетов и другой руководящий состав, в том числе министры. Напомним, на предварительных консультациях определилось, что большинство из руководящих мест отдадут представителям партии президента Зеленского.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля.