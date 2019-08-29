Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+24°C
/ Завтра: +21
$ 66.75р
73.96р
14:40 29.08.2019
Расширенный поиск

Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
29.08.2019 10:45
Печать

Слагаемые премиального дома: инженерные сети

Среди покупателей недвижимости высокого класса технические характеристики дома входят в топ критериев, на основании которых делается выбор того или иного объекта. И это не удивительно, ведь инженерные решения дома сказываются на потребительских характеристиках, которые человек ощущает каждый день в своей квартире или доме. О «начинке» премиальных объектов, а также о том, какие затраты такие решения за собой влекут, читайте в нашем материале.

Слагаемые премиального дома: инженерные сети

LEGENDA Intelligent Development/ Автомобильный лифты в доме «Победы, 5» от LEGENDA Intelligent Development

Эксперты отмечают, что вне зависимости от класса дома все основные инженерные системы одинаковы: водоснабжение, вентиляция/кондиционирование, энергоснабжение. Главное для потребителя, чтобы все они бесперебойно и соответствующим образом функционировали. Как считают в компании LEGENDA, сделать эти системы «элитными» можно, улучшив, «докрутив», автоматизировав, внедрив системы контроля и управления ими для собственников в рамках их помещений.

«Так и делают девелоперы в своих проектах высокого ценового сегмента, – поясняют в компании. – Для системы водоснабжения это может выразиться в установке суперэффективных фильтров для очистки водопроводной воды до качества питьевой, установке централизованных регуляторов температуры в помещениях, включении в проект системы центральной приточной вентиляции и т.п». 

Получается, что одни решения помогают, например, эффективно управлять потреблением ресурсов в доме, другие – делают какие-то ежедневные действия более простыми и удобными, например, возможность вызвать из квартиры лифт на свой этаж, чтобы не стоять в лифтовом холле в ожидании, или спуститься в подземный паркинг на лифте прямо в своей машине. 

В любом сегменте затраты на инженерную начинку составляют значительную долю в себестоимости проекта. Конечно, любое усложнение системы требует дополнительных затрат. Например, такой решение, как организация центральной приточной вентиляции требует проектирование дополнительной непродаваемой площади под вентшахты, за счет этого доля этих затрат в себестоимости растет и отражается на цене продажи.

Есть авторские разработки – современные технологические решения, которые упрощают работу и управление сразу несколькими инженерными системами. Например, Мультисервисная Сеть (МСС) – ноу-хау компании LEGENDA, объединяет в себе сразу несколько слаботочных сетей и позволяет не только управлять ими как УК, так и жителями, но и развиваться и совершенствоваться. Добавление новых функций возможно через перепрошивку программного обеспечения без дорогостоящей необходимости менять всю сеть.

Подробнее о работе системы:
 

 

Справка о компании LEGENDA Intelligent Development

ЖК "Победы, 5" – застройщик ООО "АЗИМУТ", проектная декларация на сайте https://pobeda.legenda-dom.ru/res/project_declaration.pdf

Legenda Комендантского – застройщик ООО «ЛЕГЕНДА КОМЕНДАНТСКОГО», проектная декларация на сайте komendantsky.legenda-dom.ru/dokumentatsiya/.

Legenda Героев – застройщик ООО "Легенда-Инвест", проектная декларация на сайте geroev.legenda-dom.ru/dokumentatsiya

Реклама


Legenda Дальневосточного -  застройщик ООО "ЛЕГЕНДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО", проектная декларация на сайте dalnevostochny.legenda-dom.ru/dokumentatsiya/.

 

Разместить "Новость компании" онлайн

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Setl Group
29.08.2019 13:43

«Петербургская Недвижимость» предлагает раскрасить квартиру в яркие цвета

Теперь покупатели квартир в новостройках, приобретающие готовые комплекты мебели и техники, могут выбрать одно из семи цветовых решений фасадов на свой вкус.
ПАО «Группа ЛСР»
29.08.2019 13:35

Операционный денежный поток «Группы ЛСР» вырос до 13 млрд рублей

ПАО «Группа ЛСР», один из ведущих девелоперов и производителей строительных материалов в России, объявила финансовые результаты за первое полугодие 2019 года.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
29.08.2019 13:28

При поддержке Банка «Санкт-Петербург» завершено строительство долгостроя ГК «Город»

Банк «Санкт-Петербург» с сентября 2016 года осуществлял финансовую поддержку завершения строительства проблемных объектов обанкротившихся структур ГК «Город».
ПСК
29.08.2019 12:59

«Квадрат» в новостройке подорожал на 5 тысяч рублей, в «ПСК» прогнозируют корректировку цен

Стоимость «квадрата» в новостройках выросла в среднем на 5 тыс. руб. Такие данные приводит ГК «ПСК» 29 августа.
АО «Альфа-Банк»
29.08.2019 12:39

Aльфа-Банк - лучший российский банк для миллионеров по версии Forbes

Альфа-Банк первый частный банк, ставший лидером ежегодного рейтинга Forbes среди банков, оказывающих услуги private banking. Банк поднялся на позицию выше по сравнению с результатом 2018 года.
фото предоставлено компанией Группа ЦДС
29.08.2019 12:21

Группа ЦДС ждет петербуржцев на «Добро!FEST»

Группа ЦДС и Generation Yoga проведут бесплатные занятия йогой и мастер-классы по стоянию на гвоздях и плетению ловца снов для гостей фестиваля добровольческих инициатив «Добро!FEST» (0+). Мероприятие пройдет 1 сентября, с 10.00 до 19.00 часов в Муринском парке.
ГК «Полис Групп»
29.08.2019 12:14

АН «Полис» - член Ассоциации риэлторов Петербурга и Ленинградской области

Агентство недвижимости «Полис» (входит в ГК «Полис Групп») присоединилось к Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, став членом профессионального объединения.
«Петербургская Недвижимость»
29.08.2019 12:05

«Петербургская Недвижимость» — в числе самых узнаваемых брендов города

Компания вошла в список ста успешных брендов, ассоциирующихся с Петербургом. Рейтинг составила газета «Деловой Петербург» на основе мнений журналистов и читателей.
ГК «Эталон»
28.08.2019 15:51

В ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ» завершены фасадные работы

В жилом комплексе комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга, завершены фасадные работы.
https://pixabay.com
28.08.2019 15:45

Когда работодатель может снизить вам оклад

Может ли работодатель в одностороннем порядке понизить оклад работнику, при этом не изменять его должность и должностные обязанности, рассказывает эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Александр Каменщиков.
ГК «Ленстройтрест»
28.08.2019 15:36

ВТБ кредитует ГК «Ленстройтрест» на 650 млн рублей

ВТБ открыл кредитную линию ГК «Ленстройтрест» в размере 650 млн рублей сроком на два года. Заемные средства предоставляются для финансирования строительства третьей очереди жилого квартала «Янила» в Ленинградской области.
Setl City
28.08.2019 12:50

«Петербургская Недвижимость» предлагает новые квартиры у парка Победы

Компания вывела в продажу новые секции в домах №1 и №3 жилого комплекса высокого комфорт-класса «Статус у парка Победы». На старте действуют наиболее привлекательные цены: от 3,55 млн рублей.