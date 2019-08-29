Слагаемые премиального дома: инженерные сети

Среди покупателей недвижимости высокого класса технические характеристики дома входят в топ критериев, на основании которых делается выбор того или иного объекта. И это не удивительно, ведь инженерные решения дома сказываются на потребительских характеристиках, которые человек ощущает каждый день в своей квартире или доме. О «начинке» премиальных объектов, а также о том, какие затраты такие решения за собой влекут, читайте в нашем материале.

LEGENDA Intelligent Development/ Автомобильный лифты в доме «Победы, 5» от LEGENDA Intelligent Development

Эксперты отмечают, что вне зависимости от класса дома все основные инженерные системы одинаковы: водоснабжение, вентиляция/кондиционирование, энергоснабжение. Главное для потребителя, чтобы все они бесперебойно и соответствующим образом функционировали. Как считают в компании LEGENDA, сделать эти системы «элитными» можно, улучшив, «докрутив», автоматизировав, внедрив системы контроля и управления ими для собственников в рамках их помещений.

«Так и делают девелоперы в своих проектах высокого ценового сегмента, – поясняют в компании. – Для системы водоснабжения это может выразиться в установке суперэффективных фильтров для очистки водопроводной воды до качества питьевой, установке централизованных регуляторов температуры в помещениях, включении в проект системы центральной приточной вентиляции и т.п».

Получается, что одни решения помогают, например, эффективно управлять потреблением ресурсов в доме, другие – делают какие-то ежедневные действия более простыми и удобными, например, возможность вызвать из квартиры лифт на свой этаж, чтобы не стоять в лифтовом холле в ожидании, или спуститься в подземный паркинг на лифте прямо в своей машине.



В любом сегменте затраты на инженерную начинку составляют значительную долю в себестоимости проекта. Конечно, любое усложнение системы требует дополнительных затрат. Например, такой решение, как организация центральной приточной вентиляции требует проектирование дополнительной непродаваемой площади под вентшахты, за счет этого доля этих затрат в себестоимости растет и отражается на цене продажи.

Есть авторские разработки – современные технологические решения, которые упрощают работу и управление сразу несколькими инженерными системами. Например, Мультисервисная Сеть (МСС) – ноу-хау компании LEGENDA, объединяет в себе сразу несколько слаботочных сетей и позволяет не только управлять ими как УК, так и жителями, но и развиваться и совершенствоваться. Добавление новых функций возможно через перепрошивку программного обеспечения без дорогостоящей необходимости менять всю сеть.

Подробнее о работе системы:



Справка о компании LEGENDA Intelligent Development

ЖК "Победы, 5" – застройщик ООО "АЗИМУТ", проектная декларация на сайте https://pobeda.legenda-dom.ru/res/project_declaration.pdf

Legenda Комендантского – застройщик ООО «ЛЕГЕНДА КОМЕНДАНТСКОГО», проектная декларация на сайте komendantsky.legenda-dom.ru/dokumentatsiya/.

Legenda Героев – застройщик ООО "Легенда-Инвест", проектная декларация на сайте geroev.legenda-dom.ru/dokumentatsiya.

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Legenda Дальневосточного - застройщик ООО "ЛЕГЕНДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО", проектная декларация на сайте dalnevostochny.legenda-dom.ru/dokumentatsiya/.