В Сестрорецке лжегазовики умыкнули у пенсионерки миллион на чёрный день

Две женщины и мужчина унесли из квартиры петербургской пенсионерки миллион рублей. Обманули по старой схеме – прикинулись работниками газовой службы.

Как стало известно «Фонтанке», трое неизвестных пришли к 85-летней женщине, проживающей на набережной реки Сестры, 3, в полдень 28 августа. Они убедили пенсионерку в необходимости проверки газового оборудования. Плита и трубы оказались исправными, а вот из заначки бабушки исчез миллион рублей.

Пострадавшая описала визитёров. Среди них девушка лет 20, женщина постарше и мужчина 25-30 лет в сандалиях.

Ранее сообщалось о краже из квартиры на улице Цимбалина. «Установщики противопожарного оборудования» унесли у 83-летней хозяйки 415 тысяч рублей, большая часть из которых была отложена на похороны.