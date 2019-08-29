Смольный: «Красный Бор» с нового года перейдет в ведение федерального центра

Полигон опасных отходов «Красный Бор» в Тосненском районе Ленобласти перейдет в ведение Российской Федерации с 1 января 2020 года. Договаривались об этом на петербургском экономическом форуме.

Вопрос о передаче полигона был поднят 29 августа на нулевых чтениях бюджета Петербурга 2020 года. По сравнению с годом текущим значительно – до 1,3 млрд рублей – снижено базовое финансирование комитета по природопользованию. Объясняя это, замглавы комитета финансов Сергей Макеев, в частности, заявил, что с нового года расходы на обеспечение безопасности полигона лягут на федеральный бюджет, так как имущественный комплекс будет передан федеральному центру. Глава комитета Денис Беляев подтвердил это.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов и министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в ходе ПМЭФ-2019 подписали соглашение о взаимодействии по передаче ГКУ «Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона Красный Бор» в ведение министерства со всем имуществом. Ликвидировать накопленный вред будут за счет средств федерального бюджета.

Сообщалось, что обезвредят полигон в рамках программы «Чистая страна». При этом изначально в проект берут только объекты в собственности регионов. В то же время в «Красном Бору» городу принадлежат только пять открытых карт и два канала, территория под ними — в федеральной собственности, у незакрытых карт и недостроенного завода по обезвреживанию отходов имущественный статус не определен. Так что одним из механизмов рекультивации является специальное распоряжение правительства.