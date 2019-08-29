Смольный: «Красный Бор» с нового года перейдет в ведение федерального центра
Полигон опасных отходов «Красный Бор» в Тосненском районе Ленобласти перейдет в ведение Российской Федерации с 1 января 2020 года. Договаривались об этом на петербургском экономическом форуме.
Вопрос о передаче полигона был поднят 29 августа на нулевых чтениях бюджета Петербурга 2020 года. По сравнению с годом текущим значительно – до 1,3 млрд рублей – снижено базовое финансирование комитета по природопользованию. Объясняя это, замглавы комитета финансов Сергей Макеев, в частности, заявил, что с нового года расходы на обеспечение безопасности полигона лягут на федеральный бюджет, так как имущественный комплекс будет передан федеральному центру. Глава комитета Денис Беляев подтвердил это.
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов и министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в ходе ПМЭФ-2019 подписали соглашение о взаимодействии по передаче ГКУ «Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона Красный Бор» в ведение министерства со всем имуществом. Ликвидировать накопленный вред будут за счет средств федерального бюджета.
Сообщалось, что обезвредят полигон в рамках программы «Чистая страна». При этом изначально в проект берут только объекты в собственности регионов. В то же время в «Красном Бору» городу принадлежат только пять открытых карт и два канала, территория под ними — в федеральной собственности, у незакрытых карт и недостроенного завода по обезвреживанию отходов имущественный статус не определен. Так что одним из механизмов рекультивации является специальное распоряжение правительства.
Справка:
Полигон «Красный Бор» ввели в эксплуатацию в 1969 году, он предназначен для размещения отходов 1-4 классов опасности. Занимает 67,4 га, на 70 карт приходится 46,7 га, в них содержится 2 млн тонн высокотоксичных отходов. Сейчас открыты пять, самая большая — 64-я, глубиной 24 м и площадью 26 тыс. кв. м. В конце 2014 года полигон перестал принимать отходы. В середине февраля 2017-го по иску Росприроднадзора у полигона была отозвана лицензия. После этого сменилась форма организации — вместо унитарного предприятия появилось Санкт-Петербургское государственное казённое учреждение «Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный Бор».