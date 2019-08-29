СМИ: Бывший деловой партнер Трампа собирал сведения о России для американских спецслужб

Бизнесмен российского происхождения Феликс Сэтер, которого СМИ связывают с несостоявшимся проектом небоскреба Trump Tower в Москве, мог сотрудничать с американскими спецслужбами.

«[Феликс Сэтер] поставлял сведения о вооружениях России и ее бизнес-элите. Это следует из письма, направленного в окружной суд Нью-Йорка юристами из адвокатской конторы Morgan Lewis, представлявшей интересы Сэтера по делу о мошенничестве и отмыванию денег», – сообщает 29 августа РБК.

В документе Morgan Lewis указывается, что бизнесмен якобы работает с ЦРУ и ФБР с 1990-х, когда он занимал пост в телекоммуникационной фирме AT&T в России. В частности, Сэтер будто бы смог проникнуть на военный объект в РФ, где располагалась интересующая США система ПРО, после чего связался со спецслужбами. Якобы в это время Америка хотела при посредничестве бизнесменов купить эту систему, однако детали Morgan Lewis не разглашает.

Кроме того, бизнесмен, предположительно, использовал свои связи для того, чтобы помочь спецслужбам раскрыть связанные с РФ схемы отмывания денег. Сэтер якобы организовывал встречи с россиянами на Кипре и в Турции, чтобы выяснить детали этих схем.

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По предварительной информации, сотрудничество с ЦРУ помогло бизнесмену получить в 2009 году мягкий приговор в деле о мошенничестве – штраф в 25 тысяч долларов.

Ранее американские СМИ сообщали, что Сэтер в прошлом был близок к Трампу. Якобы он стоял за проектом возведения 100-этажной башни The Trump Tower в Москве. Сэтер также состоял в переписке с бывшим адвокатом президента США Майклом Коэном.