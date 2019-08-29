Полиция нашла вора-«альпиниста», обокравшего мать Ольги Бузовой на 6 миллионов. В Крестах

Вор-«альпинист», предположительно, обокравший мать певицы и ведущей Ольги Бузовой в Петербурге, существенно обогатился всего за три похода «в гости». Полиции Петроградского района удалось установить это во время оперативных действий.

37-летний безработный уроженец Белоруссии по фамилии Жаворонок, зарегистрированный в Москве, был задержан в мае 2019 года. На его плечи легло обвинение в краже из квартиры на Большой Пушкарской, 34. Тогда он вынес из квартиры петербуржца имущество на 250 тысяч рублей. По ходу следствия стали открываться другие его «подвиги».

27 июля 2018 года, как предполагает полиция, этот мужчина посетил квартиру в доме №65 по Кронверкскому проспекту. Он быстро лишил предпринимательницу личных вещей на полтора миллиона.

11 августа ему повезло основательно. Тогда он через окно пробрался к врачу-стоматологу Ирине Бузовой, которая приходится матерью бывшей ведущей «Дома-2», а ныне певице и бизнесвумен Ольге Бузовой. Из квартиры на пятом этаже дома №13 по набережной Карповки злоумышленник унёс имущество более чем на 6 миллионов рублей.

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Подозреваемый содержится в СИЗО.