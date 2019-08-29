За самоугон «Лексуса» ценой 7 млн от «Грегори Карс» задержан петербургский бизнесмен. Вместе с ним еще трое

Четырем петербуржцам вменяют редкую схему самоугонов, при которой приобретается новая автомашина люкс-класса, затем подконтрольно похищается у самого себя, а к возмещению со страховой компании прибавляется доход от продажи транспорта в Среднюю Азию. Недавно об этой индустрии представители страховых компаний сообщали руководству полицейского главка. Их потери исчисляются сотнями миллионов.

По информации «Фонтанки», к вечеру 28 августа следователем Адмиралтейского района на пару суток были задержаны четверо подозреваемых. Им вменяют популярную статью – мошенничество в особо крупном размере. Сами же обстоятельства редки: еще в конце 2016 года из Павловска был похищен новый «Лексус LX450D», после чего компания «Либерти Страхование» выплатила 7 миллионов рублей лизинговой компании, взявшей машину в автосалоне «Грегори Карс».

По данным «Фонтанки», утром 29 августа оперативники Управления уголовного розыска провели пять обысков, в том числе и в квартире бывшего владельца «Лексуса» – 33-летнего Бориса Грамовича, коммерческого директора ООО «Газпромтранзит» (компании, не имеющей отношении к монополии).

По мнению следствия, еще до заявления об угоне в полицию, «Лексус» был уже отправлен в Узбекистан, где и продан вполовину цены. По информации нашего издания, вместе с Грамовичем задержаны еще трое, в том числе и дама, подыскавшая номинала для перегонки машины за границу.

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«Фонтанке» известно, что летом этого года новое руководство ГУ МВД встречалось с представителями страхового бизнеса Петербурга, которые предоставили оперативные подсчеты, где, по мнению их служб безопасностей, компании ежегодно теряют сотни миллионов рублей из-за самоугонов. После этого, как уже сообщала «Фонтанка», и была сформирована специализированная группа. Заметим, и не без иронии – данная реализация проводилась не профильным «угонным» отделом главка, а соседями из так называемого «воровского».

В контексте же конкретной новости любопытно даже не то, что Грамович ранее уже осуждался в Карелии за угон, правда классический. По информации «Фонтанки», в мае 2017 года тот же Грамович заявил полиции Невского района об исчезновении очередной своей статусной машины. На этот раз уже «Тайоты Лэнд Крузер 200».