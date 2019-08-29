Тело 12-летней Алисы привезут в Петербург из Турции 30 августа

Отец 12-летней Алисы, которая накануне скончалась в Турции, рассказал, когда тело дочери смогут доставить в родной Петербург.

«Завтра в 23 часа Лисенок улетает домой, из Анталии. Если остались места на этом рейсе, то мы полетим всей семьёй», – сообщил он 29 августа.

Как писала «Фонтанка», девочка умерла 28 августа в университетской больнице Памуккале. Сердце турецкие медики пытались запустить 20 минут. О том, как несчастный случай с петербурженкой сплотил МЧС, МИД, Смольный, Олега Дерипаску и десятки тысяч людей, читайте в большом материале «Фонтанки» об Алисе.