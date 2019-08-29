В Петербурге задержали подозреваемых в вымогательстве. У бизнесмена требовали 17 миллионов и фирму

Сотрудники полиции при поддержке СОБРа задержали участников преступной группы. Силовики считают, что четвёрка в 2017 году вымогала у бизнесмена 17 миллионов рублей.

По данным ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), 28 августа люди в масках постучались в двери четверых петербуржцев – 32-летней Ирины Башаковой, 45-летнего Сергея Смирнова, 47-летнего Андрея Четверикова и 35-летнего Александра Васильева. Из всех вышеперечисленных уголовная история чиста только у женщины. Остальные же в разное время были судимы за угрозу жизни, самоуправство, мошенничество, кражу, хранение наркотиков и иные преступления.

Правоохранители считают, что эти люди 6 октября 2017 года пришли в ресторан «Мюнхен» на Богатырском проспекте, 55/1, но не затем, чтобы поужинать. Они начали угрожать гендиректору ООО «Ди Эс Эр» Смольникову, требуя передачи 17 миллионов рублей и прав на строительную компанию.

Бизнесмен выполнять требования отказался. Тогда его избили. Истекая кровью, он был вынужден перевести на счёт, подконтрольный Башаковой, 400 тысяч рублей. Следственное управление УМВД по Приморскому району возбудило уголовное дело по статье о вымогательстве.

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Четверым фигурантам определена мера пресечения в виде подписки о невыезде. В ходе обысков у них был изъят охолощенный и пневматический автоматы, мобильные телефоны, ноутбуки, жёсткий диск, флешки, документы и наличные.

В настоящее время полиция пытается выйти на след других участников преступной группы и иных эпизодов их деятельности.