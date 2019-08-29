Европейские астронавты не будут летать к МКС на «Союзах» из-за договорённостей с США

Отказ от использования российских «Союзов» для доставки европейских астронавтов на МКС связан с особенностями соглашений между Европейским космическим агентством (ЕКА) и NASA, сообщил 29 августа «Интерфаксу» глава ЕКА Ян Вернер.

«У нас есть соглашение с НАСА: мы поставляем им оборудование и за это они предоставляют нам места по своей квоте. Мы не можем определять, на каких кораблях наши астронавты будут летать на МКС. В прошлом это были шаттлы, сейчас «Союзы». Теперь НАСА готовится начать использовать корабли, разработанные SpaceX и Boeing», – сказал Вернер российским журналистам.

Глава ЕКА уточнил, что в данной ситуации «работает соглашение между нами и НАСА с одной стороны, и между Роскосмосом и НАСА с другой стороны. Прямой договоренности между ЕКА и Роскосмосом нет».

В минувший вторник глава постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что агентство приостанавливает полеты своих астронавтов на российских «Союзах». При этом Пишель заявил, что ЕКА может вновь начать пользоваться российскими кораблями, если Роскосмос и НАСА договорятся о перекрестных полетах.

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Российские корабли «Союз» остаются единственным средством доставки космонавтов на МКС после закрытия программы Space Shuttle в 2009 году. Однако успешный запуск корабля Space X Dragon в марте 2019 года обозначал скорый конец монополии Роскосмоса. В ведомстве Дмитрия Рогозина тогда заявили, что не видят в этом проблем.

После успешной стыковки Dragon с МКС Илон Маск и Рогозин обменялись любезностями.

На новых американских кораблях будут летать и российские космонавты. Заявил накануне заместитель начальника Центра подготовки космонавтов Максим Харламов.

«Вопрос в принципе решён о взаимном обмене в составах экипажей. Когда американская сторона свой космический корабль в эксплуатацию введет, то одним из участников экипажа будет россиянин, и наоборот», – цитирует РИА Новости заявление российского космического топ-менеджера.

Помимо корабля Crew Dragon от компании Илона Маска в США разрабатывается ещё один пилотируемый корабль для доставки астронавтов на орбиту – Starliner от Boeing.

В минувший вторник прошли успешные испытания ещё одного корабля Space X, который будет доставлять людей на Марс. Корабль Starhopper успешно поднялся над землёй на 150 метров и совершил контролируемую посадку. «Однажды звездолет приземлится на песках Марса», – сообщил Илон Маск.