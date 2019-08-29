На юге КАД столкнулись 7-8 машин, Приозерское шоссе перекрыли три. Растут пробки

Несколько необычно загруженных участков зарегистрировал сервис «Яндекс.Пробки» в Петербурге в начале девятого утра 29 августа. Кое-где движению мешают аварии.

На Приозерском шоссе, перед пересечением с Выборгским шоссе, в Осиновой Роще, столкнулись три автомобиля. «Пожарные на месте, вроде все живы. Проезд весь загорожен, объезжают по обочине», – рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По их словам, одному из мужчин понадобилась помощь – его выводили из машины.

Встали Приозерское шоссе, Юкковское, маленькие улицы, поток с которых идёт в город. Пробка также на Выборгском шоссе, хотя это уже вряд ли связано с данным ДТП.

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Семь или восемь автомобилей – участников аварии насчитали очевидцы из «ДТП и ЧП» на внешнем кольце КАД после развязки с Таллинским шоссе. «Восемь. Паровоз из шести, и две отдельно поперек полос», – пишет Людмила. «Вертолёт приземлился только что. Видимо, всё очень серьёзно», – добавляет Екатерина. Затор на кольце, по данным «Яндекс.Карт», превышает 4,5 километра.

«Яндекс.Пробки» к этому времени зафиксировали несколько проблемных участков:

8:15, неожиданно плотное движение на Выборгском шоссе, загруженность магистрали в центр – 9 баллов, что на 7 баллов выше обычного;

8:21, самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю, 10,4 км – внешняя сторона КАД от проспекта Культуры до Выборгского шоссе;

8:30, неожиданно плотное движение на Приморском проспекте, загруженность магистрали в центр – 8 баллов, что на 5 баллов выше обычного.

Сейчас в Петербурге нормальные для данного времени «жёлтые» 4 балла, хотя некоторым пользователям «Яндекс.Навигатора» кажется, что местами на дорогах плотнее обычного.