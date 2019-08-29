Доцента Нью-Йоркского университета залили газом и обобрали в баре на Ломоносова. За налётчиком ездили в Кудрово

Разбойное нападение на доцента Нью-Йоркского университета раскрыто в Петербурге. Преподавателя экономики избили и обобрали в баре «Резидент».

Преступление было совершено еще год назад – 15 сентября 2018 года, ближе к утру. Трое неизвестных обработали отдыхавшего в баре на улице Ломоносова, 2, газовым баллончиком и добавили ногами. Били и по телу, и по голове. Отобрали личные вещи, стоимость которых превысила 320 тысяч рублей.

Одного из предполагаемых налетчиков оперативники уголовного розыска установили и задержали 28 августа. Это 34-летний житель Кудрово, ранее как будто бы проблем с законом не имевший. Он задержан на двое суток. Его подельников пока не нашли.

Потерпевшему доценту факультета экономики Нью-Йоркского университета 33 года. Это россиянин, первое образование получивший в МГУ. Постоянно живет в США, но регулярно бывает на родине. Например, в январе этого года участвовал в научном семинаре, который проводила Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента.