«Почему бы и нет». Эрдоган ответил на вопрос о перспективе покупки Су-57

Реджеп Эрдоган допустил покупку российских военных самолетов вместо американских F-35. Отвечая на вопрос журналиста о гипотетической покупке Су-57 во время полета из России на родину, президент Турции ответил фразой «почему бы и нет», сообщает 29 августа РБК со ссылкой на Haberturk.

Возможность рассмотреть Су-57 у Эрдогана была в среду во время посещения авиационно-космического салона МАКС-2019, куда он приехал вместе с российским президентом Владимиром Путиным. В ходе посещения экспозиции турецкий президент спросил, можно ли приобрести российский истребитель. Путин на это ответил фразой «можете купить».

О том, что Турция может остановиться на альтернативных вариантах в случае отказа США возобновлять ее участие в программе американского истребителя F-35, заявил и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, который накануне встречался с эстонским коллегой.

США неоднократно заявляли Турции, что участие в программе F-35 напрямую зависит от вопроса поставок С-400. Об этом же накануне вновь рассказал и глава Пентагона Марк Эспер. По словам руководителя военного ведомства Соединенных Штатов, Анкаре придется выбирать между российской системой ПВО и американскими истребителями.

В Вашингтоне считают, что российская С-400 может угрожать безопасности американских самолетов. В Анкаре тем не менее от контракта с Москвой не отказались, посчитав его более предпочтительным в сравнении с предложением Вашингтона о поставках систем ПВО Patriot.