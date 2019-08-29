На стадионе «Адмиралтеец» нашли мертвого мужчину. Его завернули в ковёр и перемотали скотчем

Упакованный труп нашёл житель Кировского района Петербурга на заброшенном стадионе «Адмиралтеец». Тело пролежало на свежем воздухе не меньше недели.

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), страшная находка была сделана вечером 28 августа в районе дома №35 по улице Оборонной. Прохожий увидел ковёр, перемотанный скотчем. От свёртка исходил характерный трупный запах. Внутри местный житель рассмотрел пакеты и предположил, что в одном из них спрятана голова.

На место выехали полиция и следователи СК. Развернув ковёр и разрезав два слоя полиэтилена, криминалист, действительно, увидел труп. Предположительно, жизнь мужчины прервалась 1-2 недели назад. При этом явных внешних признаков, указывающих на насильственную смерть, на теле не было. Находку отправили в морг для установления причины ухода из жизни.