Отец 12-летней Алисы из Петербурга рассказал, что турецкие врачи 20 минут пытались запустить девочке сердце

Турецкие медики сделали все возможное, чтобы спасти 12-летнюю Алису из Петербурга. Но завести сердце не смогли.

«Турецкие врачи делали все возможное. Реанимационные действия закончились через 20 минут после остановки сердца. Большое Вам спасибо. Октай Бей, Владимир Владимирович, Михаил Александрович, Гюрзув Бей», – написал отец Алисы в соцсети 29 августа.

Как писала «Фонтанка», девочка умерла 28 августа в университетской больнице Памуккале. Ее репатриация в Петербург может затянуться из-за национального праздника в Турции. О том, как несчастный случай с петербурженкой сплотил МЧС, МИД, Смольный, Олега Дерипаску и десятки тысяч людей, читайте в большом материале «Фонтанки» об Алисе.