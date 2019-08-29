Поисковым сетям хотят выделить шесть часов на удаление пиратского контента

Поисковые системы в России хотят обязать подключаться к специальному реестру пиратских ссылок и удалять подобный контент в течение шести часов. Поправки в закон «Об информации» подготовили и направили в администрацию президента телекомпании, онлайн-кинотеатры и IT-компании, пишет 29 августа «Ведомости».

По данным издания, правообладатели смогут выбирать компанию, одобренную Роскомнадзором, которая будет в их интересах вести реестр пиратских ссылок. Поисковики в течение десяти дней должны будут подключиться к реестру и удалять контент в течение шести часов после появления в реестре. При этом число реестров может быть не ограничено.

Представитель Роскомнадзора подтвердил изданию, что данные поправки готовы и направлены в администрацию президента. Далее они поступят в комитет по информационной политике Госдумы, который внесет их на рассмотрение парламента.