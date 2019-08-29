Военные летчики посадили сверхзвуковой истребитель Су-34 на автомагистраль. Видео появилось в Сети

Видео посадки сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных самолетов Ан-26 на автомагистраль Европа-Китай в Татарстане появилось в Сети. Ролик опубликовало Минобороны РФ в YouTube 29 августа.

На кадрах можно видеть посадку, заправку и последующий взлет самолетов. Маневры проходили в рамках учений по материально-техническому обеспечению (МТО), которые Центральный военный округ проводит с 27 по 30 августа.

Военные отрабатывают задания по материально-техническому, тыловому и продовольственному обеспечению и прикрытию автодорог.