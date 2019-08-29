«Не идентифицированный участник радиообмена». Робот Фёдор не узнал Эрдогана

Робот Фёдор не признал президента Турции Тайипа Эрдогана. Об этом он простодушно рассказал в своём твиттере в ночь на 29 августа.

«После вчерашнего общения с @KremlinRussia (Владимиром Путиным) и еще одним не идентифицированным участником радиообмена мой оператор Александр Скворцов три раза заглядывал через шлюз», – написал робот.

После вчерашнего общения с @KremlinRussia и ещё одним не идентифицированным участником радиообмена мой оператор Александр Скворцов три раза заглядывал через шлюз агрегатного отсека ко мне в корабль и показывал эту комбинацию кисти правой руки. Сегодня начали испытания экзоскелета pic.twitter.com/nalFMRVYvb — FEDOR (@FEDOR37516789) August 28, 2019

27 августа в павильоне «Роскосмоса» на МАКС-2019 президенты России и Турции связались по телемосту с космонавтами МКС Александром Скворцовым и Алексеем Овчининым. В этот день «Союз МС-14» с первым российским человекоподобным роботом «Федором» в автоматическом режиме пристыковался к Международной космической станции. Первая попытка 24 августа оказалась провальной из-за поломки оборудования системы стыковки «Курс» на модуле «Поиск» российского сегмента МКС.