Половина российских банков почувствовала отток денег населения. Эксперты ждут дефолтов

53% банков в России столкнулись с чистым оттоком средств населения за последний год – с июля 2018 года по июль 2019-го. Чистый отток ресурсов компаний зафиксировали 48% кредитных учреждений.

Об этом сообщает 29 августа РБК со ссылкой на рейтинговое агентство «Эксперт РА». Расчеты показывают: с подобным оттоком средств отечественные банки сталкиваются впервые за пять лет. На 1 июля 2015 года доля «опустошаемых» банков составляла всего 12%, а чистый отток средств предприятий испытывали 32% финансовых учреждений.

При этом говорить о том, что отечественная банковская система остается без денег, нельзя: средства концентрируются у крупнейших игроков. В 2018 году объем средств населения в банках составил 28,6 трлн рублей (+ 6,5% к предыдущему году).

Дефицит привлеченных средств повышает риск банковских дефолтов, и аналитики предсказывают ускорение отзывов лицензий в ближайшие полгода. По мнению аналитиков «Эксперт РА», в ближайшие месяцы в РФ можно ожидать до 45 банковских дефолтов.