Росстат оценил размер теневой экономики России почти в 12 триллионов рублей

Размер российской неучтенной ненаблюдаемой экономики в 2017 году составил 11,7 триллионов рублей. Об этом 29 августа сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата за 2014-2018 годы.

Самая высокая доля в теневом секторе приходится на операции с недвижимостью, сельское хозяйство, торговлю и строительство. Из подсчетов следует, что объем неучтенного рынка за этот период равен 12,7 процентам ВВП.

Доля скрытой экономики в ВВП снижается. Например, в 2014 году она была равна 13,8 процентам ВВП, а в 2015-2016 годах — уже 13,2 процента. Но ее абсолютный объем остается примерно одинаковым: от 10,9 триллионов рублей в 2014 году до 11,4 триллионов в 2016-м.

Предположительно, в неформальном секторе трудятся 15 миллионов человек.

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Ранее сообщалось, что засекреченные расходы российской экономики в 2017 году составили 4,85 триллиона рублей, или 5,3% ВВП. Речь идет о военно-промышленном комплексе и продуктах интеллектуальной собственности.