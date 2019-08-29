СМИ: Трамп распорядился на время заморозить военную помощь Украине, чтобы выяснить, на что тратят деньги

Президент США Дональд Трамп распорядился пересмотреть сумму военной помощи Украине, которая в текущем финансовом году составляет 250 млн долларов. Трамп хочет убедиться, что средства используются по назначению с точки зрения интересов Вашингтона.

В настоящее время средства для Киева заморожены, ревизию проводят американский министр обороны Марк Эспер и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, пишет 29 августа портал Politico со ссылкой на одного высокопоставленного представителя администрации США. Дополнительную информацию также запросил комитет по делам вооруженных сил. В Палате представителей Конгресса США обеспокоены решением президента и направили срочный запрос, чтобы выяснить причину заморозки денег.

Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составляет 1,5 млрд долларов.