На Васильевском «Киа» и «Мерседес» впечатались в дом

Две легковушки вылетели с проезжей части на тротуар на Васильевском острове в Петербурге 29 августа. Об аварии около 0.30 в социальных сетях рассказали очевидцы.

«На Кадетской линии водитель «Киа» решил не глядя повернуть налево и впечатал в дом «Мерседес», — написали горожане.

На опубликованных снимках видно, что у обеих машин сильно смят капот. «Оба в тотал», — комментируют пользователи.

По словам очевидцев, авария обошлась без пострадавших.