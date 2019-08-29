Трио большегрузов. На КАД фура и бензовоз зажали грузовик

Крупногабаритный транспорт не смог разъехаться на КАД в Выборгском районе Петербурга 28 августа. У грузовика смяло кабину, водитель пострадал.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти, около 19.05 на 125 км КАД грузовик BJ врезался в стоявшую у обочины из-за другого ДТП фуру «Скания». Следовавший за грузовиком КАМАЗ не успел притормозить и стал третьим. BJ оказался зажатым между двумя большегрузами, кабина автомобиля смялась.

28-летний водитель грузовика получил тяжёлые травмы. Пострадавшего доставили в больницу.