«Покойся с миром, британская демократия». В Англии протестуют против приостановки работы парламента

В Великобритании начались акции протеста из-за приостановки работы парламента на пять недель. Очевидцы публикуют фото и видео с митингов вечером 28 августа.

В Лондоне протестующие собрались у резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит. Один из участников пришел в маске Бориса Джонсона, взял в руки лопату и устроил перформанс с «могилой», над которой стоял плакат «Покойся с миром, британская демократия».

В толпе, которая перекрывала дорогу возле парламента, происходили столкновения с противниками Brexit, пишет The Guardian. Однако о пострадавших пока не сообщалось.

Pro-Brexit campaigners had a tussle with the protesters outside Parliament before the police intervened. pic.twitter.com/38Mh7WcLTM