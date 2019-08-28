«Покойся с миром, британская демократия». В Англии протестуют против приостановки работы парламента
В Великобритании начались акции протеста из-за приостановки работы парламента на пять недель. Очевидцы публикуют фото и видео с митингов вечером 28 августа.
В Лондоне протестующие собрались у резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит. Один из участников пришел в маске Бориса Джонсона, взял в руки лопату и устроил перформанс с «могилой», над которой стоял плакат «Покойся с миром, британская демократия».
Britanya Parlamentosu’nun, Krali?e II. #Elizabeth taraf?ndan ask?ya al?nmas? karar? protesto ediliyor... #ripbritishdemocracy pic.twitter.com/cqUe5gCIKU— Murad ?obano?lu (@muradcobanoglu) 28 августа 2019 г.
В толпе, которая перекрывала дорогу возле парламента, происходили столкновения с противниками Brexit, пишет The Guardian. Однако о пострадавших пока не сообщалось.
Pro-Brexit campaigners had a tussle with the protesters outside Parliament before the police intervened. pic.twitter.com/38Mh7WcLTM— Sebastian Payne (@SebastianEPayne) 28 августа 2019 г.
Справка:
Напомним, канцелярия главы правительства Великобритании опубликовала 28 августа сообщение, что нынешняя сессия парламента завершится на второй неделе заседаний в сентябре, а следующая начнется 14 октября. Это решение объяснили тем, что у парламентариев будет время для изучения и, возможно, одобрения нового соглашения с Евросоюзом в рамках Brexit, если его удастся к тому времени достигнуть. Позднее королева Елизавета II одобрила приостановку работы британского парламента с 9 – 12 сентября по 14 октября. Это вызвало падение курса британского фунта по отношению к доллару.