Снова жесткая посадка в поле. Следователи проверяют приземление «кукурузника» под Курском

Самолет Ан-2 (также известен как «кукурузник») совершил жесткую посадку в Курской области. Об этом сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

По предварительной информации, авария произошла около 13.30 28 августа. Самолет при «выполнении авиационно-химические работы в сельскохозяйственном поле» задел кроны деревьев и совершил жесткую посадку. Жертв и разрушений на земле нет, пилот также не пострадал.

По факту инцидента организована доследственная проверка.