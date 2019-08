В Перу археологи нашли крупнейшее в мире захоронение детей. Их принесли в жертву погоде

Останки 227 детей обнаружили археологи в Перу. Погибших принесли в жертву, чтобы попросить у богов хорошую погоду.

Как пишет «Медуза» со ссылкой на AFP 28 августа, захоронение нашли недалеко от прибрежного города Уанчако, расположенного к северу от Лимы, столицы Перу. Тела детей в возрасте до 14 лет лежали головой к морю.

VIDEO: ?? A group of archeologists say the 227 bodies they have unearthed from a site used by the pre-Columbian #Chimu culture on Peru's northern coast is the biggest-ever discovery of sacrificed children #Huanchaco pic.twitter.com/Rz4lhtbjgr