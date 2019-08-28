В Перу археологи нашли крупнейшее в мире захоронение детей. Их принесли в жертву погоде

Останки 227 детей обнаружили археологи в Перу. Погибших принесли в жертву, чтобы попросить у богов хорошую погоду.

Как пишет «Медуза» со ссылкой на AFP 28 августа, захоронение нашли недалеко от прибрежного города Уанчако, расположенного к северу от Лимы, столицы Перу. Тела детей в возрасте до 14 лет лежали головой к морю.

VIDEO: ?? A group of archeologists say the 227 bodies they have unearthed from a site used by the pre-Columbian #Chimu culture on Peru's northern coast is the biggest-ever discovery of sacrificed children #Huanchaco pic.twitter.com/Rz4lhtbjgr — AFP news agency (@AFP) 28 августа 2019 г.

Массовое убийство могло произойти во времена высокоразвитой цивилизации чиму, в период между XIII и XV веками. Исследователи считают, что детей принесли в жертву, чтобы успокоить богов. В тот период Перу находилось во власти погодной аномалии Энь-Ниньо, из-за которой начинаются ливни и наводнения, гибнет рыба.

Это крупнейшее из когда-либо обнаруженных захоронений детей, принесенных в жертву, сказал AFP руководитель археологических раскопок Ферен Кастильо. Раскопки в этом месте продолжаются, и археологи не исключают, что могут найти другие останки.