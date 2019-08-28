СМИ: Лукашенко не поедет в Польшу, чтобы поддержать Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался от поездки в Польшу на мероприятие, посвященное 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Об этом 28 августа пишет Rzeczpospolita со ссылкой на свой источник в Минске.

По данным собеседников издания, Лукашенко принял такое решение, поскольку на встречу не пригласили президента РФ Владимира Путина. Белорусские власти якобы «не решились делегировать на празднование высокопоставленного политика», пишут польские журналисты. При этом пресс-секретарь президента Белоруссии отказалась комментировать эту информацию, а представитель МИДа рассказал, что страну на мемориальных мероприятиях в Варшаве будет представлять чрезвычайный и полномочный посол республики в Польше. Почему не приедет сам Лукашенко, он не уточнил.

Отметим, о том, что на памятные мероприятия не пригласили Путина, стало известно еще в марте. Вице-премьер Польши Яцек Сасин в июле заявил, что присутствие российского президента на подобных меропритиях «неуместно». При этом польские власти подчеркивали, что Путин не является персоной нон грата.