Провокаторы сорвали спектакль Театра.doc о российских геях. Режиссера увезли в полицию

Неизвестные сорвали показ спектакля «Выйти из шкафа» о гомосексуальности и каминг-аутах в московском Театре.doc 28 августа. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на режиссера Анастасию Патлай.

По её словам, после начала спектакля из зала выбежали двое, через некоторое время они вернулись в компании ещё десяти человек. Группа начала кричать и мешать актёрам. На место вызвали полицию.

Во время разговора с «Медиазоной» Патлай заявила, что полицейский хочет увезти её в отдел.

ОВД-инфо пишет, что Патлай увезли в ОВД «Замоскворечье». Свидетели произошедшего также сообщают о задержании зрителя спектакля, Антона Ткачука. По данным издания, провокаторы устроили драку в зрительном зале.

«Выйти из шкафа» — документальный спектакль «о жизни, любви и поисках правды современных российских геев».