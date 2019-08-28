Прослушкой Siri будут заниматься только сотрудники Apple. Компания уволила несколько сотен подрядчиков

Прослушивать разговоры с голосовым помощником Siri будут только сотрудники Apple. Подрядчиков к этой работе больше привлекать не будут. Об этом сообщается на сайте компании 28 августа.

Причем пользователи теперь будут сами выбирать — отправляются ли их запросы на проверку — в любой момент можно будет отозвать согласие на обработку записей разговоров с голосовым помощником.

По данным The Guardian, без работы останутся сотни европейских сотрудников. Их обязанности теперь будут исполнять сотрудники Apple.

Подрядчики определяли уместность ответов голосового помощника на заданные пользователями вопросы, а также оценивали, была ли Siri запущена намеренно или по ошибке. В Apple заявляли, что аудиозаписи обычно длились несколько секунд, а подрядчики получали меньше 1% от ежедневных голосовых запросов.

Ещё в начале августа пользователи из-за прослушки разговоров с Siri подали в суд на Apple за нарушение права на неприкосновенность личной жизни.