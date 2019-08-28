«Зенит» хочет подписать защитника «Порту» Осорио

Футбольный клуб «Зенит» ищет замену защитнику Михе Мевле, которого хочет продать в «Сочи». Как сообщает 28 августа комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян, петербуржцы рассматривают вариант с покупкой защитника «Порту» Йордана Осорио.

«Петербуржцы сейчас в активной фазе переговоров с «Порту» по защитнику Йордану Осорио. До сделки еще далеко, но клубы вовсю обсуждают трансфер. С Осорио и его агентами также есть диалог. Добавлю от себя: вряд ли Осорио рассматривается как игрок основы. Но для обоймы и замены Мевли венесуэлец – достойный вариант», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

Минувший сезон 25-летний венесуэлец провел на правах аренды в «Витории Гимараэш».