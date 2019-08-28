«Мощь, которой хватит, чтобы обрушить все гражданские сайты на планете». Во Франции обезвредили хакерскую сеть, заразившую почти миллион компьютеров

Французская полиция совместно с ФБР США раскрыла и обезвредила хакерскую сеть, которая заразила по всему миру более 850 тысяч компьютеров. Об этом 28 августа пишет BBC.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось обнару кефквфыжить основной сервер хакеров неподалеку от Парижа. С него вирусом Retadup были заражены сотни тысяч компьютеров по всему миру — в основном, в Центральной и Южной Америке.

С помощью вируса хакеры использовали зараженные компьютеры для майнинга криптовалюты Monero, а также для различных других операций — например, они похитили информацию о пациентах израильских клиник. Злоумышленники с 2016 года заработали на таких операциях миллионы евро.

«Люди могут не осознавать этого, но 850 тысяч зараженных компьютеров — это внушительная мощь, которой хватит, чтобы обрушить все гражданские сайты на планете», – заявил руководитель французской полиции по борьбе с цифровыми преступлениями C3N Жан-Доминик Нолле.

При этом сами злоумышленники, стоявшие за созданием вируса, пока не задержаны. Обезвредить ее удалось в том числе благодаря уязвимости самого вируса — захватив основной сервер, специалисты смогли заставить его передавать на зараженные компьютеры команду, приводящую к удалению с них программы без выполнения иных действий.